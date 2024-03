Μακρόν για Γάζα: Απαιτώ αλήθεια, δικαιοσύνη και τήρηση του διεθνούς δικαίου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απαίτησε την «αλήθεια» και «δικαιοσύνη», μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Χαμάς πως πάνω από 110 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Βαθιά αγανάκτηση για τις εικόνες που φθάνουν σε μας από τη Γάζα, όπου άμαχοι έγιναν στόχος ισραηλινών στρατιωτών», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω της πλατφόρμας X (του πρώην Twitter).

«Εκφράζω την πιο σθεναρή καταδίκη μου για αυτά τα πυρά και απαιτώ την αλήθεια, δικαιοσύνη και τήρηση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Deep indignation at the images coming from Gaza where civilians have been targeted by Israeli soldiers. I express my strongest condemnation of these shootings and call for truth, justice, and respect for international law.

Το Ισραήλ μίλησε για «περιορισμένα» πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν» και διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζοζέπ Μπορέλ το βράδυ της Πέμπτης χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτους» τους θανάτους, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Χαμάς πως πάνω από 110 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Μου προκαλούν φρίκη οι ειδήσεις για το ακόμη ένα μακελειό με θύματα άμαχους στη Γάζα που χρειάζονταν απελπιστικά ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ μέσω του X.

«Οι θάνατοι αυτοί είναι εντελώς απαράδεκτοι», συνέχισε.

I am horrified by news of yet another carnage among civilians in Gaza desperate for humanitarian aid.



These deaths are totally unacceptable.



Depriving people of food aid constitutes a serious violation of IHL.



Unhindered humanitarian access to Gaza must be granted.