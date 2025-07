Μαίνονται οι πυρκαγιές στην βορειοδυτική Τουρκία - Πάνω από 3.500 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Πάνω από 3.500 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προχθές Σάββατο και χθες Κυριακή γύρω από την Μπούρσα (Προύσα), μεγάλη βιομηχανική πόλη της βορειοδυτικής Τουρκίας, όπου οι πυροσβέστες αγωνίζονταν χθες να σταματήσουν την προέλαση δυο πυρκαγιών που μαίνονταν για πάνω από 24 ώρες.

«Συνολικά 3.515 συμπολίτες μας απομακρύνθηκαν εσπευσμένα κι οδηγήθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες», συνόψισε ο Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών, προσθέτοντας πως 2.300 πυροσβέστες και διασώστες έδιναν δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά χθες, εν μέσω ριπαίων ανέμων.

Πάνω από 850 οχήματα, έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή, όπου η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κυμαίνεται περί τους 40° Κελσίου τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε ο υπουργός, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η έκταση των δασών και της βλάστησης που απανθρακώθηκαν ήδη προ των πυλών της τέταρτης πόλης της Τουρκίας.

Πυροσβέστης που συμμετείχε στη μάχη με τις φλόγες έχασε τη ζωή του εξαιτίας καρδιακού επεισοδίου προχθές Σάββατο το βράδυ, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη υδροφόρα που συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης της μιας από τις δυο πυρκαγιές, ανακοίνωσαν οι αρχές στην Μπούρσα.

Την Τετάρτη, 10 δασεργάτες και εθελοντές διασώστες είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, όταν παγιδεύτηκαν σε πυρκαγιά που μαινόταν περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικότερα.

Άλλη πυρκαγιά, στην αγροτική επαρχία Καραμπούκ (βόρεια), αυτή με την πιο πυκνή δασοκάλυψη της χώρας, συνεχιζόταν για πέμπτη ημέρα χθες, παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής· πάνω από 1.800 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους εκεί.

Κατά τουρκικά ΜΜΕ, τα μέτωπα το σαββατοκύριακο εκτείνονταν σε πολλές δεκάδες χιλιόμετρα στην επαρχία, η επιφάνεια της οποίας καλύπτεται κατά το 72% από δάση, με το ανάγλυφο του εδάφους να δυσκολεύει τα καθήκοντα των πυροσβεστών.

Wildfires are tearing through Turkey. 70+ blazes. 13 dead. Multiple thousands evacuated.



Turkey’s wildfires were supercharged by heatwaves, wind. The government is asleep at the wheel in response.



WHEN INCOMPETENCE MEETS NATURE, THE PEOPLE PAY. pic.twitter.com/Bpf90twoJc