Μαίνεται η πυρκαγιά στη Μασσαλία: Από φλεγόμενο όχημα ξεκίνησαν όλα (pics&vid)

Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στην πόλη Les Pennes-Mirabeau της Μασσαλίας, με αφετηρία ένα όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο A552, συνεχίζει να καίει με τους ανέμους να πνέουν με πάνω από 70 χλμ./ώρα.

Νωρίτερα σήμερα, η κατάσταση υποχρέωσε το αεροδρόμιο της Μασσαλίας, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γαλλίας, να αναστείλει όλες τις πτήσεις. Προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Βρυξέλλες, Μόναχο και Νάπολη ακυρώθηκαν, ενώ εισερχόμενες πτήσεις κατευθύνθηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια.

🔴 #Video - #incendie aux #pennes -Mirabeau et à #Marseille : les images impressionnantes des #pompiers au plus près du #Feu #pennesmirabeau #Pompiers13

Σε δηλώσεις του στο BFMTV, ο δήμαρχος Μασσαλίας Μπενουά Παϊάν, ανακοίνωσε ότι «εκκενώθηκαν δεκάδες σπίτια που βρίσκονταν στον μεγαλύτερο κίνδυνο». Τόνισε επίσης πως οι πυροσβέστες έχουν ήδη καταφέρει να σώσουν εκατοντάδες κατοικίες από την καταστροφή, καθησυχάζοντας τους πολίτες της Μασσαλίας, «οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε μια μάχη» και παρομοιάζοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης με «ανταρτοπόλεμο».

Je suis de Aix-en-Provence et c'est tous les Ans, sauf que la ça touche la ville de Marseille.. c'est grave.

Περιγράφοντας τη δυσκολία του έργου που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ο δήμαρχος πρόσθεσε επιπλέον ότι «Περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει η νύχτα, γιατί είναι καθοριστική. Τα πάντα είναι στρατηγικά: η ταχύτητα του ανέμου, η υγρασία, το σκοτάδι – κάθε παράγοντας μετράει».

Incendie dans l'Hérault: l'autoroute A9 a été fermée dans les deux sens entre Sète et Agde

Ο Ζορζ - Φρανσουά Λεκλέρ, νομάρχης της περιοχής, πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την πυρκαγιά.

Παράλληλα, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η τοπική περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής ανέφερε ότι «σε αυτό το στάδιο οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν μέσα στα σπίτια τους. Κλείστε παράθυρα, πόρτες (...) και μην μετακινείστε στους δρόμους».

ALERTE - Le feu des Pennes-Mirabeau prend de l'ampleur et atteint #Marseille !

Plus de 300 hectares ont brûlé.

Des personnes sont évacuées en urgence et d'autres confinées dans le 16ᵉ arrondissement

L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Des habitations sont touchées. Des…