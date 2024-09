Μάγχη: Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Τουλάχιστον 12 μετανάστες έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε ο απερχόμενος Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, από το ναυάγιο σκάφους μεταναστών στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών της Βουλώνης, καθώς οι μετανάστες επιχειρούσαν να κάνουν τον διάπλου της Μάγχης για να φτάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία.

Η πλειονότητα των επιβατών ήταν από την Αφρική και ειδικότερα από την Ερυθραία, δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τον εντοπισμό ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσε ο Νταρμανέν. Έκανε παράλληλα λόγο για "πολλούς τραυματίες" από το ναυάγιο με ανάρτησή του στο Χ.

Terrible naufrage dans le Pas-de-Calais, au large de Wimereux. Le bilan provisoire s’élève à 12 personnes décédées, 2 disparus et plusieurs blessés. Tous les services de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus et prendre en charge les victimes. Je me rends auprès des…