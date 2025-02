Μ. Τζόνσον για Τραμπ: Οι δηλώσεις του έχουν σκοπό να σοκάρουν τους Ευρωπαίους για να αναλάβουν δράση

«Πότε θα σταματήσουμε να σκανδαλιζόμαστε με τον Ντόναλντ Τραμπ εμείς οι Ευρωπαίοι και θα αρχίσουμε να τον βοηθάμε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», διερωτάται ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τους «να σοβαρευτούν» και μάλιστα «γρήγορα».

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί τους ισχυρισμούς του Τραμπ ο οποίος την Τετάρτη χλεύασε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίζοντάς τον ως κακό διαπραγματευτή και «εξαιρετικά ανίκανο», αμφισβήτησε τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις και επέρριψε ευθύνες στο Κίεβο για την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο Τζόνσον επισημαίνει πως η Ουκρανία δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, καθώς και ότι την ώρα που υφίσταται μια βίαιη εισβολή δεν πρέπει να πηγαίνει μια χώρα σε εκλογές, αλλά και ότι τα ποσοστά εμπιστοσύνης του Ζελένσκι δεν είναι 4%, αλλά περίπου ίδια με του Τραμπ.

«Πότε θα σταματήσουμε να σκανδαλιζόμαστε με τον Ντόναλντ Τραμπ εμείς οι Ευρωπαίοι και θα αρχίσουμε να τον βοηθάμε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο; Φυσικά, η Ουκρανία δεν ξεκίνησε τον πόλεμο. Θα μπορούσατε επίσης να πείτε ότι η Αμερική επιτέθηκε στην Ιαπωνία στο Περλ Χάρμπορ.

Φυσικά μια χώρα που υφίσταται μια βίαιη εισβολή δεν πρέπει να πηγαίνει σε εκλογές. Δεν έγιναν γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1935 έως το 1945. Φυσικά, τα ποσοστά του Ζελένσκι δεν είναι 4%. Στην πραγματικότητα είναι περίπου ίδια με του Τραμπ».

Οι δηλώσεις Τραμπ δεν έχουν σκοπό να είναι ιστορικά ακριβείς, αλλά να σοκάρουν τους Ευρωπαίους πάνω στη δράση.

Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ μπορούν να διαθέσουν τα 300 δισ. δολάρια παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - που είναι κυρίως στο Βέλγιο. Αυτά είναι μετρητά που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να πληρωθεί η Ουκρανία και να αποζημιωθούν οι ΗΠΑ για την υποστήριξή τους. Γιατί η Ευρώπη εμποδίζει το ξεπάγωμα των μετρητών του Πούτιν;

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Βέλγιο, η Γαλλία και άλλες χώρες το μπλοκάρουν. Αυτό είναι παράλογο. Πρέπει να σοβαρευτούμε και μάλιστα γρήγορα».

