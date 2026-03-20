Μ. Χαμενεΐ: Οι υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό
Reuters
Reuters

Μ. Χαμενεΐ: Οι υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό

20/03/2026 • 12:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
20/03/2026 • 12:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να βάλουν στο στόχαστρο «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό».

H σχετική δήλωση, που αναρτήθηκε σήμερα στο λογαριασμό του νεοδιορισθέντος ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο X, έγινε μετά το θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο οποίος εξουδετερώθηκε από πλήγμα αυτή την εβδομάδα.

Στην ανάρτηση στο X επισημαίνεται πως «οι αξιωματούχοι και το προσωπικό που απομένουν σ' αυτό το ευαίσθητο υπουργείο» πρέπει να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε με το θάνατο του υπουργού.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανισθεί δημοσίως ούτε έχει δημοσιοποιήσει ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά το διορισμό του, στις 8 Μαρτίου, ως ανώτατου ηγέτη της χώρας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται εικασίες για την υγεία του.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχασε επίσης στους βομβαρδισμούς τη σύζυγό του, τη μητέρα του και έναν γαμπρό του.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματισθεί, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

