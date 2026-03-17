Μ. Ανατολή: «Παράθυρο» από τα ΗΑΕ για ανάληψη στρατιωτικής δράσης στα Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδέχεται να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε την Τρίτη ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Εμιράτων, αν και πρόσθεσε ότι δεν έχει συμφωνηθεί κανένα επίσημο σχέδιο και ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Όλοι έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε τη ροή του εμπορίου και της ενέργειας», δήλωσε ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου της χώρας, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το αμερικανικό think tank Council on Foreign Relations.

Ο Γκαργκάς πρόσθεσε επίσης ότι, μόλις τελειώσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, θα χρειαστεί μια συμφωνία για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά, πυραυλικά ή drones προγράμματά του «για να τρομοκρατήσει την περιοχή».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ζητήσει από διάφορες χώρες να αποστείλουν πολεμικά πλοία ώστε να εξασφαλίσουν τη διακίνηση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά.

