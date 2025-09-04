«Λουκέτο» στο μεγαλύτερο κανάλι streaming για πειρατικές αθλητικές μεταδόσεις

«Λουκέτο» μπήε στο μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο για πειρατικές ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, σύμφωνα με μια κορυφαία ομάδα κατά της πειρατείας.

Η Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνεργάστηκε με την αστυνομία της Αιγύπτου για να κλείσει το Streameast, το οποίο είχε δεχτεί περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις το τελευταίο έτος.

Όπως μετέδωσε το BBC, ο ιστότοπος επέτρεπε σε εκατομμύρια χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πειρατικές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, όπως αγώνες ποδοσφαίρου της Premier League, αγώνες της Formula One και αγώνες της Major League Baseball.

Ο πρόεδρος της ACE, Τσαρλς Ρίβκιν, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια ηχηρή νίκη στον αγώνα για τον εντοπισμό, την αποτροπή και την εξάρθρωση των εγκληματιών που διαπράττουν ψηφιακή πειρατεία».

«Με αυτή την ιστορική ενέργεια, έχουμε κερδίσει περισσότερους πόντους για τα αθλητικά πρωταθλήματα, τις εταιρείες ψυχαγωγίας και τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Η καταστολή έρχεται μετά από μια έκθεση νωρίτερα φέτος που διαπίστωσε ότι η παράνομη μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων γινόταν σε «βιομηχανική κλίμακα».

Η μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων είναι μια μεγάλη επιχείρηση, με τη συνολική αξία των δικαιωμάτων μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο να ξεπερνά τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Με την αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων που μετακυλίεται στους οπαδούς στο σπίτι - και επιδεινώνεται από την ανάγκη για συνδρομές σε πολλαπλές πλατφόρμες που δείχνουν διαφορετικούς αγώνες - ορισμένοι έχουν καταφύγει σε παράνομες μεταδόσεις.

Σύμφωνα με την ACE, η επισκεψιμότητα των διάφορων domain της Streameast προερχόταν κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τις Φιλιππίνες και τη Γερμανία.