Ο Λουί Σαρκοζί, γιος του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ετοιμάζεται να ξεκινήσει πολιτική καριέρα, αφού έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του, ως συντηρητικός τηλεοπτικός σχολιαστής.

Αλλά αντί απλώς να μιμηθεί τον πατέρα του, τον Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδιάζει να πάρει συμβουλές από το εγχειρίδιο ενός ακόμη πιο επιφανούς πολιτικού: του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι φιλοδοξίες του 27χρονου Σαρκοζί - καρπού του γάμου του πατέρα του με την πρώην σύζυγό του Σεσιλιά Ατιά -, εκτείνονται πλέον πέραν της μικρής οθόνης, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει βιβλίο την ερχόμενη άνοιξη στη Γαλλία και στρέφει το βλέμμα του στην πολιτική.

Ο 27χρονος έχει καταστήσει σαφές τις τελευταίες εβδομάδες ότι μια στρατηγική όπως αυτή του Τραμπ, η οποία συνδυάζει μια εκστρατεία που επικεντρώνεται σε μια χωρίς όρια προσέγγιση της μετανάστευσης με μια τολμηρή ρητορική, θα μπορούσε να βρει ένα δεκτικό ακροατήριο στη Γαλλία, δεδομένης της επιτυχίας του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου να αποσπάσει μαύρους, Λατίνους και γυναίκες ψηφοφόρους από το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η ψήφος των μουσουλμάνων, ειδικότερα, προσφέρει μια ευκαιρία, καθώς αυτός ο πληθυσμός είναι συχνά πιο συντηρητικός και έρχεται σε αντίθεση με τη woke κουλτούρα της αριστεράς», έγραψε ο Σαρκοζί στον βελγικό ειδησεογραφικό ιστότοπο 21news.be, που μόλις τον είχε προσλάβει ως έναν εκ των κορυφαίων αρθρογράφων του.

Ο Σαρκοζί θα είναι ο σταρ της χριστουγεννιάτικης γιορτής των Jeunes Republicaines, της νεολαίας του κόμματος του πατέρα του, των Ρεπουμπλικανών. Οι διοργανωτές του πάρτι προωθούν την εμφάνισή του, αλλά μολονότι ο Σαρκοζί έχει προσελκύσει επάνω του τα βλέμματα της διανόησης της γκολικής δεξιάς, καλείται να αποδείξει στους βαρόνους του κόμματος ότι είναι γεννημένος ηγέτης.

Ήδη ο νεαρός Σαρκοζί έχει ξεκινήσει παρασκηνιακά την οικοδόμηση δεσμών με πρωτοκλασάτα στελέχη, όπως ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό -γνωστός για τις σκληρές απόψεις του αναφορικά με το μεταναστευτικό - κινήσεις που σηματοδοτούν τις πολιτικές του φιλοδοξίες, αναφέρει το Politico.

O Σαρκοζί έγινε δεκτός τον περασμένο μήνα στο υπουργείο Εσωτερικών από τον Ρεταγιό, που τον ξενάγησε στα διαμερίσματα του κτιρίου, όπου είχε ζήσει ο ίδιος όταν ήταν παιδί και ο πατέρας του υπουργός Εσωτερικών, προτού εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico ο 27χρονος θεωρεί ότι η σκληρή, αλλά λιγότερο εμπρηστική - σε σύγκριση με εκείνη της Μαρίν Λεπέν - γραμμή του Ρεταγιό στο μεταναστευτικό θα επιτρέψει στη γκωλική δεξιά να επιστρέψει στην εξουσία.

Πρόσφατα μάλιστα σε ιδιωτική συζήτηση δήλωσε ότι «το Μοχάμεντ θα πρέπει να γίνει αποδεκτό όνομα στη Γαλλία. Δεν με νοιάζει αν σε τέσσερις αιώνες όλοι οι Γάλλοι έχουν το χρώμα του καφέ μου. Αν πίνουν κρασί και πληρώνουν τους φόρους τους θα έχουμε πετύχει».

Ο Σαρκοζί είναι μαθημένος στα φώτα της δημοσιότητας από την παιδική του ηλικία, όταν ζητωκραύγαζε τον πατέρα του στην προεκλογική εκστρατεία του 2007 και πόζαρε μαζί του για οικογενειακές φωτογραφίες στο Ελιζέ.

Μετά το διαζύγιο των γονιών του και τον δεύτερο γάμο της μητέρας του με στέλεχος των δημοσίων σχέσεων στη Νέα Υόρκη έζησε κάπου 15 χρόνια στις ΗΠΑ, όπου φοίτησε στη στρατιωτική ακαδημία Valley Forge Academy. Απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης ο Σαρκοζί έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις το American University της Ουάσιγκτον. Από τον περασμένο Απρίλιο είναι τακτικός σχολιαστής των τεκταινομένων στην αμερικανική πολιτική σκηνή στο γαλλικό δίκτυο LCI, όπου τον προσκάλεσε ο παρουσιαστής Νταριούς Ροσμπέν, θαυμαστής και εκείνος όπως ο Σαρκοζί, του Σατωβριάνδου.

Ο νεαρός Σαρκοζί θαυμάζει επίσης και τον Ναπολέοντα και τον Απρίλιο θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία βιβλίο του για τον Γάλλο αυτοκράτορα, που έχει ήδη κυκλοφορήσει στο εξωτερικό στα αγγλικά με τίτλο «Η Βιβλιοθήκη του Ναπλέοντα: Ο Αυτοκράτορας, Τα Βιβλία του και Η επιρροή τους στη Ναπολεόντειο Εποχή» («Napoleon’s Library: The Emperor, His Books and Their Influence on the Napoleonic Era»). Και στον λογαριασμό του στο Instagram ανεβάζει τακτικά φωτογραφίες του να υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου του.

Πολλοί επικριτές του αμφισβητούν την αξιοπιστία του Λουί Σαρκοζί και την επιλογή του LCI να τον επιστρατεύσει ως τηλεσχολιαστή, δεδομένου ότι ο νονός του είναι κύριος μέτοχος της μητρικής εταιρείας του δικτύου, του TF1.

Αλλά το αυτί του υιού Σαρκοζί δεν φαίνεται να ιδρώνει. Τον περασμένο Σεπτέμβριο προκάλεσε σάλο όταν αναφερόμενος σε ζωντανή μετάδοση στα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ δήλωσε: «Ας πεθάνουν όλοι τους! Το Ισραήλ κάνει ανθρωπιστικό έργο». Αργότερα, ωστόσο, φέρεται να τηλεφώνησε στο νονό του και να ζήτησε συγγνώμη για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχαν τα σχόλιά του στη φήμη του τηλεοπτικού του δικτύου.

Ο Λουί επικαλείται συχνά ένα ρητό του πατέρα του: «Για να πετύχεις, πρέπει να πλησιάσεις τα όρια της γελοιότητας χωρίς να πέσεις μέσα». Και καθώς ζυγίζει τις φιλοδοξίες του και τα όρια των προκλήσεων του μένει να φανεί αν θα κάνει το άλμα από τα τηλεοπτικά πάνελ στην πολιτική κονίστρα, καταλήγει το Politico.