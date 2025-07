Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Τουλάχιστον 20 τραυματίες, οι πέντε σε κρίσιμη κατάσταση (vids)

Αυτοκίνητο φέρεται να έπεσε πάνω σε πλήθος στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άτομα να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Sky News, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες μετά το συμβάν στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα, κοντά στο Χόλιγουντ.

BREAKING: A vehicle has ploughed into a crowd of people in East Hollywood, Los Angeles.



The LA Fire Department says at least 20 people have been injured. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8jVjM39caW