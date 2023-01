Λονδίνο: Τεχνίτης καταπλακώθηκε από τηλεσκοπικό ουρητήριο

Ένας τεχνίτης που προσπαθούσε να εγκαταστήσει ένα τηλεσκοπικό ουρητήριο σε δρόμο του Λονδίνου σκοτώθηκε αφού τον καταπλάκωσε ο μηχανισμός αυτός, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το τηλεσκοπικό ουρητήριο μαζεύεται και κρύβεται στο έδαφος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων κλήθηκαν νωρίς το απόγευμα να βοηθήσουν τον άνδρα ο οποίος συνεθλίβη ενώ εργαζόταν στο ουρητήριο, ανέφερε η Σκότλαντ Γιαρντ. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διασώστες, δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ο τεχνίτης σφήνωσε κάτω από το επίπεδο του δρόμου εξαιτίας του μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί το βράδυ στον δρόμο αυτό, όπου βρίσκονται πολλά θέατρα, μπαρ και εστιατόρια. Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες που σήκωσαν τον μηχανισμό χρησιμοποιώντας ένα βίντσι, όμως ήταν ήδη αργά.

A man has died despite efforts by emergency services after being trapped under a ‘telescopic urinal’ at Cambridge Circus in the heart of the West End. pic.twitter.com/u5VA8DIwXn