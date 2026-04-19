Λονδίνο: Οι Αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή ιρανικών δικτύων σε εμπρηστικές επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων

Η βρετανική αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους στο Λονδίνο να συνδέεται με δίκτυα που δρουν για λογαριασμό του Ιράν.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες διερευνούν περιστατικά πυρκαγιών σε συναγωγές και άλλους χώρους που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα, καθώς και επίθεση σε εταιρεία μέσων ενημέρωσης στην περσική γλώσσα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τα περιστατικά, με το πιο πρόσφατο να σημειώνεται το βράδυ του Σαββάτου, όταν προκλήθηκαν περιορισμένες ζημιές σε συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο.

Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος Βίκι Έβανς δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται εγκληματικά δίκτυα ως πληρεξούσιοι εκτελεστές, επισημαίνοντας πως πρόκειται για τακτική που έχει συνδεθεί στο παρελθόν με το ιρανικό καθεστώς.

Ο Αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις έκανε λόγο για «συνεχιζόμενη εκστρατεία εκφοβισμού και βίας», προειδοποιώντας ότι απειλείται η ασφάλεια και η ελευθερία λατρείας της κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αποτρόπαιες», διαμηνύοντας ότι «δεν θα γίνουν ανεκτές» και ανακοινώνοντας ενίσχυση της εμφανής αστυνόμευσης.