Λονδίνο: Οι Αρχές απαγορεύουν τη συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου απαγόρευσε σε διαδηλωτές να συγκεντρωθούν έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σημειώνεται πως πρόκειται για άλλο ένα Σαββατοκύριακο διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Ισραήλ στη βρετανική πρωτεύουσα ενώ ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η αστυνομία λέει ότι αρκετοί από τους διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στο Oxford Circus προτού απομακρυνθούν από τους αστυνομικούς.

Officers are responding to a group of protestors who have sat down and blocked Oxford Circus.



This behaviour clearly impacts on London's ability to function normally and we are working quickly to reopen the road. pic.twitter.com/pQAO8yKCmi