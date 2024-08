Λονδίνο: Φωτιά στη στέγη του Somerset House - Επιχειρούν 125 πυροσβέστες (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στη στέγη του Somerset House, ενός κέντρου τέχνης στην καρδιά του Λονδίνου, όπου έχουν αναπτυχθεί περίπου 125 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

«Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες έχουν σταλεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά στο Somerset House», η οποία προσώρας έχει περιοριστεί «σε ένα τμήμα της στέγης του κτηρίου», ανέφερε η πυροσβεστική σε ανάρτηση στο X.

20 fire engines and around 125 firefighters are now responding to the fire at #SomersetHouse.



Crews are continuing to work at bringing the fire in the buildings roof under control. https://t.co/nG11X6HGS9 — London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2024

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται από τη στέγη του μουσείου, ενός ιστορικού κτηρίου που ανάγεται στο 1796 και βρίσκεται στις όχθες του Τάμεση.

🚨 #SomersetHouse in London is on fire. 🔥 The Courtauld Gallery, housing priceless artworks like Van Gogh’s “Self-Portrait with Bandaged Ear,” is inside. 15 fire engines and 100 firefighters are on the scene. Let’s hope everyone stays safe and the art is protected. #LondonFire pic.twitter.com/TPyuarYxN3 — Patrick Mccarthy (@PatrickMcCaRthi) August 17, 2024

Η κυκλοφορία γύρω από το κέντρο τέχνης θα «διακοπεί με επέμβαση των πυροσβεστών», προειδοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία, που είπε πως έλαβε την πρώτη επείγουσα κλήση περίπου στις 12:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας).

«Το Somerset House είναι τώρα κλειστό λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ένα μικρό τμήμα του κτηρίου. Όλο το προσωπικό και το κοινό είναι ασφαλή», ανέφερε το κέντρο στο X.

Somerset House is currently closed due to a fire which has broken out in one small part of the building.



All staff and public are safe and the site is closed. The London Fire Brigade arrived swiftly and we’re working very closely with them to control the spread of the fire. — Somerset House (@SomersetHouse) August 17, 2024

«Οι πυροσβέστες του Λονδίνου έφθασαν γρήγορα και εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία μαζί τους προκειμένου να θέσουμε υπό έλεγχο την επέκταση της φωτιάς», πρόσθεσε.

Το κτήριο Χρονολογείται από το 1547 και έγινε διάσημο από πολλές ταινίες που γυρίστηκαν εκεί, όπως το "Love Actually" ("Αγάπη είναι..." -- 2003), δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ ή ακόμη το "Sleepy Hollow" ("Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη") του Τιμ Μπάρτον (1999).

Ήταν η κατοικία της πριγκίπισσας Ελισάβετ πριν στεφθεί Βασίλισσα Ελισάβετ Α το 1558 και η έδρα του Κοινοβουλευτικού Στρατού από το 1642 κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου, και αποτελεί την πρώην έδρα του Ναυαρχείου και της υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων.

Η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666 κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης του Λονδίνου, αλλά σταμάτησε λίγο πιο μακριά από την τοποθεσία Somerset House.