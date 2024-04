Λονδίνο: Άνδρας μαχαίρωσε πολίτες με σπαθί κοντά στο μετρό (vid)

Συνελήφθη 36χρονος που κρατούσε σπαθί και μαχαίρωσε πολίτες και δύο αστυνομικούς κοντά στο μετρό, στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για το σταθμό του μετρό Hainault στο Ilford που αυτή τη στιγμή έχει κλείσει από τις αστυνομικές Αρχές. «Υπάρχουν κλειστοί σταθμοί και δρόμοι. Η αστυνομία, η υπηρεσία ασθενοφόρων και η πυροσβεστική ανταποκρίνονται» γράφει υπουργός σε ανάρτησή του.

«Η αστυνομία βρίσκεται σε περιστατικό στην περιοχή Hainault. Παρακαλείστε να ακολουθείτε τις οδηγίες των αστυνομικών. Ένας άνδρας έχει συλληφθεί» δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

