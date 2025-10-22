Λιθουανία: Απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση η υπουργός Άμυνας λόγω διαφωνίας για τον προϋπολογισμό

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ινγκα Ρουγκινιενέ, απέλυσε την υπουργό Άμυνας, Ντοβίλε Σακαλιένε έπειτα από διαμάχη σχετικά με τον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας της Βαλτικής, σύμφωνα με το Politico.

Η δημόσια διαμάχη οδήγησε τη Ρουγκινιενέ να επικρίνει την περασμένη εβδομάδα τη Σοσιαλδημοκράτη Σακαλιένε για άσκηση πίεσης στον προϋπολογισμό πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, καθώς το Βίλνιους εξετάζει τρόπους να αντιμετωπίσει «πιθανή ρωσική επιθετικότητα», όπως αναφέρει.

Η Λιθουανία είναι μία από τις τρεις χώρες της Βαλτικής που γειτονεύουν με τη Ρωσία και αυξάνει τις στρατιωτικές της δαπάνες, ενώ παράλληλα ενισχύει τα σύνορά της.

Το υπουργείο Άμυνας υπό τη Σακαλιένε είχε αναφέρει ότι ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους επρόκειτο να είναι χαμηλότερος από τον προγραμματισμένο.

Φέρεται δε, να προσπάθησε να πιέσει την κυβέρνηση να τον αυξήσει κατά τη διάρκεια ανεπίσημης συνάντησης με influencers και δημοσιογράφους.

«Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων ήταν απλά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», δήλωσε η πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους σήμερα, Τετάρτη μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο, Γκιτάνας Ναουσέντα.

«Η απόφαση ελήφθη νωρίτερα από το αναμενόμενο, ωστόσο μπορεί να ήταν αναπόφευκτη», τόνισε. Σε καυστική επίπληξη, η Ρουγκινιενέ επέκρινε την απερχόμενη υπουργό για ανεντιμότητα, «πλήρη έλλειψη προθυμίας για συνεργασία» και κακή διαχείριση.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη υπουργική αποχώρηση αφότου η Ρουγκινιενέ ανέλαβε καθήκοντα τον Αύγουστο. Ο υπουργός Πολιτισμού Ιγκνότας Αντομάβιτσιους παραιτήθηκε επίσης τον Οκτώβριο, έπειτα από δημόσιες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από την πολιτιστική κοινότητα της Λιθουανίας για την ανάθεση του σχετικού υπουργείου στο λαϊκιστικό κόμμα Αυγή. Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν έκτοτε αναλάβει το υπουργείο Πολιτισμού και αυτή τη στιγμή αναζητούν νέο υπουργό.