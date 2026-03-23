Λιονέλ Ζοσπέν: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας
Sarah Meyssonnier/Pool via AP

23/03/2026 • 10:34
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 χρόνων, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Ζοσπέν διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «συνύπαρξης» – όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΛΙΟΝΕΛ ΖΟΣΠΕΝ
ΓΑΛΛΙΑ