Λιονέλ Ζοσπέν: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 χρόνων, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν.

Ο Ζοσπέν διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «συνύπαρξης» – όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.