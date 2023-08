Ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβη: Αποθήκες και σιλό δημητριακών υπέστησαν ζημιές από ρωσικές επιθέσεις

Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας στη νότια Ουκρανία, προκάλεσαν ζημιές σε σιλό και σε αποθήκες δημητριακών σε ένα από τα λιμάνια του Δούναβη σημαντικού για την εμπορία σιτηρών, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ρώσοι τρομοκράτες επιτέθηκαν στην περιφέρεια της Οδησσού δύο φορές την περασμένη νύκτα με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ. «Οι κύριοι στόχοι ήταν το λιμάνι και οι υποδομές για τα δημητριακά στο νότιο τμήμα της περιφέρειας».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.

