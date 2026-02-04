Η συνθήκη New START ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσίας λήγει την Πέμπτη, καταργώντας τα τελευταία εναπομείναντα αμοιβαία όρια στα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Guardian, το ορόσημο αυτό αναμένεται να αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» για περισσότερες από πέντε δεκαετίες ελέγχου των εξοπλισμών, σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας, συμβάλλοντας σε μια γενικότερη κατάρρευση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και η οποία οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάντρα Μπελ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin of the Atomic Scientists, δήλωσε: «Όσον αφορά τους πυρηνικούς κινδύνους, όλα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση από το 2025. Οι πυρηνικοί κίνδυνοι έχουν γίνει πιο σύνθετοι, πιο επικίνδυνοι και έχουμε δει ηγέτες να αποτυγχάνουν στην υποχρέωσή τους να διαχειριστούν αυτούς τους κινδύνους».

«Και βρισκόμαστε δύο ημέρες πριν δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να σπαταλούν μισό αιώνα δουλειάς για τη διατήρηση της πυρηνικής σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών κρατών», πρόσθεσε.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία New START με τον Μπαράκ Ομπάμα το 2010, όταν ήταν πρόεδρος της Ρωσίας, δήλωσε ότι η λήξη της συνθήκης θα πρέπει «να ανησυχήσει τους πάντες».

«Όταν υπάρχει συμφωνία, σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά όταν δεν υπάρχει συμφωνία, σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη έχει εξαντληθεί», είπε ο Μεντβέντεφ.

Με τη σειρά του, ο Ομπάμα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η λήξη της συνθήκης «θα εξαφάνιζε χωρίς λόγο δεκαετίες διπλωματίας και θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών που θα έκανε τον κόσμο λιγότερο ασφαλή».

Υποστηρικτές του ελέγχου των εξοπλισμών απηύθυναν εκκλήσεις προς τις δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις να δράσουν την ύστατη στιγμή για να διασώσουν τη συνθήκη, η οποία περιορίζει το ανεπτυγμένο στρατηγικό οπλοστάσιο κάθε χώρας σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές και τον συνολικό αριθμό συστημάτων μεταφοράς (πυραύλους ή βομβαρδιστικά) σε 800.

Τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν πρότεινε την παράταση της New START για ακόμη έναν χρόνο, κάτι που ο Τραμπ είχε τότε πει ότι «ακούγεται καλή ιδέα».

Ανεπίσημες αναφορές υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της μη διάδοσης, αλλά μόνο μετά τη λήξη της New START.