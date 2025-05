Λιβύη: Έξι νεκροί στις συγκρούσεις ένοπλων ομάδων στην Τρίπολη

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες ένοπλες ομάδες που ξέσπασαν το βράδυ χθες, Δευτέρα, και συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη λιβυκή πρωτεύουσα Τρίπολη κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο επείγουσας ιατρικής, αφού η κυβέρνηση της Τρίπολης είχε ανακοινώσει ότι ανέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης.

«Έξι πτώματα εντοπίστηκαν στα σημεία των συγκρούσεων γύρω από το Αμπού Σαλίμ», μια λαϊκή συνοικία της Τρίπολης, ανακοίνωσε το Κέντρο επείγουσας ιατρικής και υποστήριξης.

Reports that apparently civil war has erupted in Tripoli, Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.



Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded 'Stability Support Apparatus' (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.



