Λιβύη: Το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο ψήφισε την αντικατάσταση του ηγέτη του

Το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο της Λιβύης ψήφισε σήμερα για την αντικατάσταση του ηγέτη του Χάλεντ αλ Μάσρι, από τον Μοχάμεντ Τακάλα, διευρύνοντας τα ερωτηματικά σχετικά με την πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο Τακάλα έλαβε 67 ψήφους έναντι 62 ψήφων που έλαβε ο Μάσρι, ενώ καταγράφηκαν δύο απουσίες. Μετά την εκλογική διαδικασία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Μάσρι συνεχάρη τον Τακάλα για τη νίκη του.

#BreakingNews| Mohammed Takkala (with 67 votes) has been elected as Head of #Libya's High Council of State to replace Khalid Al-Mishri (62 votes). pic.twitter.com/LrmCVjzNcW