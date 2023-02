Λίβανος: Καταθέτες έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες στη Βηρυτό (vid)

Αρκετές δεκάδες Λιβανέζοι διαδηλωτές έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες σε συνοικία της Βηρυτού σήμερα, ενώ έκλεισαν και δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τους άτυπους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις αναλήψεις μετρητών και για τη ραγδαία επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της χώρας.

Στόχος των διαδηλωτών έγιναν τουλάχιστον έξι υποκαταστήματα τραπεζών, την ώρα που η λιβανέζικη λίρα υποχώρησε σήμερα σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ στην ισοτιμία της με το δολάριο, δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης Depositors Outcry, που εκπροσωπεί καταθέτες τα χρήματα των οποίων παραμένουν εγκλωβισμένα στο τραπεζικό σύστημα του Λιβάνου.

Από το 2019 οι τράπεζες της χώρας έχουν επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις σε αμερικανικά δολάρια και λιβανέζικες λίρες, αν και αυτοί δεν έχουν επισημοποιηθεί με νόμο, γεγονός που έχει ωθήσει τους καταθέτες να αναζητούν πρόσβαση στα χρήματά τους μέσω προσφυγών ή δια της βίας.

#Lebanese citizens burning +7 banks in #Lebanon🇱🇧 #Beirut🇱🇧 after currency inflation soars (1$ =1,500🇱🇧, today 1$ =80,000🇱🇧).@BDL_Lebanon #RiadSalameh & corrupted politicians suffocating people.



1st wave of anger was 1 month ago.