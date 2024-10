Λευκός Οίκος: Η δημοκρατία της Μολδαβίας είναι ισχυρή απέναντι στη ρωσική απειλή

Η δημοκρατία της Μολδαβίας παραμένει ισχυρή παρά την προσπάθεια της Ρωσίας να την υπονομεύσει. Αυτό έδειξαν τα αποτελέσματα των εκλογών στη χώρα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (21/10) ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφαλείας, Τζον Κίρμπι.

Ειδικότερα, ο Κίρμπι χαιρέτισε την ψηφοφορία που έγινε στη Μολδαβία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα βήμα προς τα εμπρός για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Μολδαβίας και δήλωσε ότι η Ρωσία δεν κατάφερε να υπονομεύσει τις προεδρικές εκλογές της χώρας.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δημοκρατία στη Μολδαβία είναι ισχυρή» δήλωσε ο Κίρμπι.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την επικράτηση του «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα της Μολδαβίας για ένταξη στην ΕΕ, παρά τις ρωσικές «υβριδικές τακτικές».

«Συγχαρητήρια στον λαό της Μολδαβίας και στη Μάγια Σάντου», αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Μολδαβίας. «Τα καταφέρατε πάλι! Παρά τις ρωσικές υβριδικές τακτικές, η Μολδαβία έδειξε ότι είναι ανεξάρτητη, δυνατή και θέλει ένα ευρωπαϊκό μέλλον», όπως έγραψε η πρόεδρος της Επιτροπής στην πλατφόρμα Χ.

