Λευκός Οίκος: Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα φιλοξενήσει τους ηγέτες των δύο χωρών για την τελετή υπογραφής.

«Δεν αφορά μόνο την Αρμενία. Δεν αφορά μόνο το Αζερμπαϊτζάν.

Αφορά ολόκληρη την περιοχή, και γνωρίζουν ότι η περιοχή αυτή είναι γνωστή ως ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνίες με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενέργειας, τεχνολογίας, οικονομικής συνεργασίας, ασφάλειας των συνόρων, υποδομών και εμπορίου. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.