Λευκός Οίκος: «Ανησυχητικό παράδειγμα» της κλιματικής αλλαγής οι πυρκαγιές στον Καναδά (pics&vids)

«Οι πυρκαγιές στον ανατολικό Καναδά και η επακόλουθη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ακόμη ένα ανησυχητικό σημάδι του τρόπου με τον οποίο η κλιματική κρίση επηρεάζει τη ζωή μας», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Η Καρίν Ζαν-Πιερ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώνεται για την εξέλιξη των πυρκαγιών αυτών, προσφέρει την στήριξη των ΗΠΑ και καλεί τους Αμερικανούς με εύθραυστη υγεία να "λάβουν προφυλάξεις" λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθυστερεί και αναστέλλει ορισμένες πτήσεις στην περιοχή της Νέας Υόρκης λόγω της περιορισμένης ορατότητας από τον καπνό των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται.

Η FAA ανέφερε ότι οι πτήσεις από το βόρειο τμήμα των μεσοδυτικών Πολιτειών και την ανατολική ακτή με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης έχουν σταματήσει, ενώ οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις.

Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχουν δημιουργήσει ένα στρώμα καπνού στην ατμόσφαιρα, σημαίνοντας συναγερμό για τη δημόσια υγεία σε πόλεις των ΗΠΑ.

