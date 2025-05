Λευκός καπνός στο Βατικανό: Εξελέγη νέος Πάπας στην τέταρτη ψηφοφορία

Μετά από τρεις άκαρπες ψηφοφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης βγήκε λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα, μετά την τέταρτη ψηφοφορία, σημαίνοντας πως η καθολική εκκλησία έχει νέο Πάπα. Η διαδικασία του κονκλαβίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ωστόσο η ταυτότητα του νέου Ποντίφικα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Η πρώτη του εμφάνιση αναμένεται εντός της επόμενης ώρας, όταν και θα παρουσιαστεί στο μπαλκόνι της Καπέλα Σιξτίνα.

Τον «λευκό καπνό» που βγήκε από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και κραυγές οι πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Οι καμπάνες χτυπούν εορταστικά ανακοινώνοντας την εκλογή του 267ου Πάπα, ενώ το όνομα του νέου Ποντίφικα αναμένεται δια στόματος του Καρδιναλίου Πρωτοδιακόνου Ντομινίκ Μαμπέρτι.

White smoke! The 133 Cardinal electors gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected the new Pope. He will appear soon at the central window of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/XejI7mY43m