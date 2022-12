Λευκορωσία: Πτώση ουκρανικού πυραύλου στο έδαφος της

Ουκρανικός πύραυλος S-300 έπεσε στο έδαφος της Λευκορωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο BelTA.

Το Υπουργείο Άμυνας του Μινσκ διερευνά αν τα συστήματα αεράμυνας της Λευκορωσίας κατέρριψαν τον πύραυλο ή αν ήταν βολή που έχασε την πορεία της.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 10 και 11 τοπική ώρα, δηλαδή περίπου την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία.

A missile fell on the territory of #Brest region, #Belarus. This is reported by Lukashist law enforcement channels. pic.twitter.com/RERCF3cSPl