Λετονία: Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε έδαφος του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς δήλωσε την Κυριακή (08/09) ότι ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της χώρας του και ότι οι παραβιάσεις του εδάφους του ΝΑΤΟ πληθαίνουν κατά μήκος του ανατολικού της συνόρου.

«Ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στην ανατολική Λετονία χθες. Διεξάγεται έρευνα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Είμαστε σε στενή επαφή με τους συμμάχους μας. Ο αριθμός των περιστατικών αυτού του είδους αυξάνεται κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε συλλογικά», πρόσθεσε.

Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively.