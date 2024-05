Με τις ευρωεκλογές να απέχουν μόλις ένα μήνα, η ομάδα της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν θέλει να μεταμορφώσει την εικόνα της προέδρου της Κομισιόν από μια άτεγκτη διαχειρίστρια κρίσεων σε μια πιο προσωπική και ζεστή μητέρα και γιαγιά που θέλει η οικογένειά της να μεγαλώσει σε μια ασφαλή Ευρώπη.

Call me Ursula: Von der Leyen rebranded ahead of the elections. https://t.co/p8KKyWa4z9 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 29, 2024

Σύμφωνα με το POLITICO πρόκειται για μια επιστροφή στις οικογενειακές ρίζες για την επικεφαλής υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το 2008, όταν ήταν υπουργός Οικογένειας της Γερμανίας, η φον ντερ Λάιεν άφησε τον ηθοποιό Χιου Τζάκμαν να την τραβήξει από έναν κάδο απορριμμάτων.

Randomly remembering that time when Ursula von der Leyen was rescued from a recycling bin by the one and only Hugh Jackman #goals pic.twitter.com/EeD6QLCpVa — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) September 24, 2020

Μια πολύ κόντρα εικόνα σε σύγκριση με τα τελευταία πέντε χρόνια, όπου έγινε γνωστή για την αυτοπειθαρχία της και για το ότι κοιμόταν στην έδρα της Κομισιόν, ενώ δούλευε πολλές ώρες και τα Σαββατοκύριακα.

Τώρα, έχει μια νέα ιστοσελίδα καμπάνιας σε φωτεινές αποχρώσεις, μαζί με ένα νέο λογότυπο - έναν κύκλο από χρυσά αστέρια που παραπέμπει στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και φορτωμένο με ένα νέο σύνθημα «Ursula 2024».

Together we can make Europe stronger and safer.



Because Europe is much more than a Union.



It is our Home. pic.twitter.com/loVXpWxHHR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) April 26, 2024

#ProudGrandma

Ενώ η στρατηγική να εστιάσει περισσότερο στην προσωπικότητά της και στην οικογένειά της μπορεί να εκπλήσσει τις Βρυξέλλες, δεν είναι εντελώς νέα για τη Φον ντερ Λάιεν.

Πριν από την αιφνιδιαστική είσοδό της στην ευρωπαϊκή πολιτική το 2019, η προσωπικότητα και η οικογενειακή ζωή της γεννημένης στις Βρυξέλλες γιατρού ήταν γνωστές στη γερμανική πολιτική. Εντάχθηκε στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ το 2005 ως υπουργός Οικογένειας, αφού έγινε υπουργός Εργασίας το 2009. Ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας το 2014, το οποίο θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό αποτυχημένο.

Όλα αυτά τα χρόνια, η φον ντερ Λάιεν μιλούσε τακτικά για τον εαυτό της και την οικογένεια των επτά παιδιών της, ιδίως τα πρώτα χρόνια της θητείας της ως υπουργός Οικογένειας. Οι αντίπαλοί της την επέκριναν επειδή έθετε την οικογένειά της σε κοινή θέα και τη χρησιμοποιούσε για το δικό της πολιτικό όφελος, όπως είπαν.

Στα πρώτα πολιτικά της χρόνια, η φον ντερ Λάιεν συζήτησε ανοιχτά τις δυσκολίες του συνδυασμού καριέρας και οικογένειας, καθώς αγωνιζόταν για τη δημιουργία δημόσιων παιδικών σταθμών ως οικογενειακή υπουργός.

Με τον τρόπο αυτό, ενδεχομένως να εμπνεύστηκε από τον πατέρα της Έρνστ Άλμπρεχτ, πρώην Γερμανό πολιτικό και κορυφαίο Ευρωπαίο καριερίστα, ο οποίος χρησιμοποιούσε τακτικά την οικογένειά του στις εκστρατείες του.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, παρουσίασε την οικογένειά του σε τηλεοπτική εκπομπή για να αφήσει τη σύζυγό του και τα παιδιά τους να τραγουδήσουν.