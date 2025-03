Λαβρόφ: Θα αποφύγουμε συμβιβασμούς που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων (vid)

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (12/03) ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα αποφύγει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την ειρήνη με την Ουκρανία, οι οποίοι θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία.

Ο ίδιος επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας ότι δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σε περίπτωση που υπάρξει μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση.

«Σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν μας μίλησε γι' αυτό», είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά. Και συνέχισε: «Λένε συνεχώς ''καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας'', αλλά στην πραγματικότητα κάνουν τα πάντα εναντίον της Ρωσίας, χωρίς τη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ειρηνευτικές δυνάμεις, απάντησε ότι ήταν πολύ νωρίς για να συζητηθεί αυτό, αλλά συνήθως απαιτείται η συναίνεση όλων των πλευρών. Γιατί να συμφωνήσουμε σε μια ειρηνευτική δύναμη ή ομάδα; Θέλουν αυτή η δύναμη να αποτελείται από χώρες που μας έχουν χαρακτηρίσει εχθρό. Θα έρθουν εκεί ως ειρηνευτές;», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

