Λαβρόφ: Σύντομα νέος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ρωσίας για το Ουκρανικό

Κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Ουζμπεκιστάν, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε λεπτομερώς την ηγεσία της χώρας σχετικά με τον διάλογο της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη (23/04) ύστερα από συνομιλίες με τον πρόεδρο Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ και τον υπουργό Εξωτερικών Μπαχτιγιόρ Σαΐντοφ στη Σαμαρκάνδη, ο Λαβρόφ τόνισε ότι «μοιραζόμαστε με τους φίλους μας από το Ουζμπεκιστάν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις [για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία], μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και των προτάσεων που οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει πρόσφατα σε συντονισμό με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους».

