Ρωσικό ΥΠΕΞ: Διαψεύδει ότι νοσηλεύεται ο Σεργκέι Λαβρόφ (Βίντεο)

Σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ προκάλεσε δημοσίευμα του Associated Press το οποίο μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχους της Ινδονησίας ότι ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, μετά την άφιξή του στο Μπαλί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στην καρδιά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, διαψεύδει, λέγοντας ότι πρόκειται «για αποκορύφωμα ψευδών ειδήσεων».

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το Nexta, η Μ. Ζαχάροβα δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Λαβρόφ, από το ξενοδοχείο, για να αποδείξει ότι είναι καλά.

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ανέφερε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το που έφτασε στο Μπαλί για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20.

Σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται δύο αξιωματούχους της Ινδονησίας, ο Λαβρόφ νοσηλεύεται για θέμα που σχετίζεται με την καρδιά του.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to the hospital after arriving for the G-20 summit in Bali, Indonesian officials say. https://t.co/F3oUhTsCGf