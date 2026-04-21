Λαβρόφ: Η Ρωσία μπορεί να προσφέρει ενεργειακή βοήθεια στην Κίνα

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να καλύψει τυχόν ενεργειακά κενά της Κίνας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις και απειλεί τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Μόσχα μπορεί να αναπληρώσει τους πόρους που ενδέχεται να λείψουν από την Κίνα και άλλες χώρες που επιδιώκουν «ισότιμη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι Ρωσία και Κίνα διαθέτουν τα μέσα να αντέξουν τις οικονομικές συνέπειες των «επιθετικών» στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ κατά του Ιράν, οι οποίες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε δηλώσεις του από το Πεκίνο, μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν την εξάρτηση από τις εξελίξεις που «υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία».

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «ακλόνητη». Το Πεκίνο επεσήμανε ότι η ενεργειακή συνεργασία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και όφελος.

Η κρίση αποδεικνύεται οικονομικά επωφελής για τη Μόσχα, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τα έσοδά της από εξαγωγές. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το 90% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου κατευθύνθηκε προς την Κίνα και την Ινδία.

Ωστόσο, και οι δύο χώρες έχουν λόγους να επιδιώκουν τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Ιράν αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της Ρωσίας, ενώ η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου και από τη διέλευση εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, που βρίσκονται υπό αμερικανικό αποκλεισμό.

Στοιχεία δείχνουν ότι οι κινεζικές εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώθηκαν τον Μάρτιο, ένδειξη ότι οι διαταραχές στην προσφορά αρχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία. Παρά τα σημαντικά αποθέματα και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος, η Κίνα παραμένει ευάλωτη σε παρατεταμένες αναταράξεις.

Την ίδια στιγμή, Μόσχα και Πεκίνο καταδικάζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.