Λαβρόφ από Κίνα: Η πρωτοβουλία Belt and Road κλειδί για τη συνεργασία στην Ευρασία

Η πρωτοβουλία Belt and Road Initiative της Κίνας είναι το κλειδί για την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή της Ευρασίας, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ τη Δευτέρα.

🇷🇺🛬 Foreign Minister Sergey #Lavrov arrives in Beijing as part of the Russian delegation.#RussiaChina pic.twitter.com/Len7iOpwR0