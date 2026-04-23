Times of Israel

Παρά τη σφοδρή αεροπορική εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία έπληξε χιλιάδες στόχους στις ιρανικές στρατιωτικές υποδομές, το οπλοστάσιο των βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης παραμένει μια υπολογίσιμη και ενεργή απειλή. Λίγο πριν την έναρξη της τρέχουσας εκεχειρίας, το Ιράν συνέχιζε τις εκτοξεύσεις, αποδεικνύοντας ότι οι «υπόγειες πόλεις» των πυραύλων άντεξαν την πίεση.

Το πλήγμα και η «επιβίωση» του οπλοστασίου

Κατά τη διάρκεια των έξι εβδομάδων επιχειρήσεων, οι δυνάμεις της CENTCOM και του Ισραήλ έπληξαν συνολικά πάνω από 17.000 στόχους. Αν και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν έχει «λειτουργικά καταστραφεί», οι εκτιμήσεις των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών (IDF) παρουσιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα.

Το Ιράν φαίνεται να διαθέτει πλέον περίπου 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους, από τους 2.500 που είχε στην έναρξη του πολέμου, ενώ οι IDF εκτιμούν ότι έχει εξουδετερωθεί το 60% των εκτοξευτών, πολλοί εκ των οποίων όμως δεν καταστράφηκαν αλλά «παγιδεύτηκαν» σε υπόγειες σήραγγες.

Η στρατηγική της «σφήνας» και η ανθεκτικότητα

Η ισραηλινή αεροπορία εφάρμοσε τη μέθοδο του «plugging» (σφράγισμα), πλήττοντας τις εισόδους υπόγειων εγκαταστάσεων για να αχρηστεύσει τα όπλα στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες δείχνουν το ιρανικό προσωπικό να απομακρύνει τα συντρίμμια και να επαναφέρει τις βάσεις σε λειτουργία μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Οι δυσκολίες στην πλήρη εξουδετέρωση του προγράμματος αποδίδονται σε τρεις παράγοντες:

Πρώτον, στη γεωγραφία, καθώς πολλές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε βάθος έως και 500 μέτρων κάτω από συμπαγή γρανίτη, πέρα από την εμβέλεια των συμβατικών βομβών «bunker buster».

Δεύτερον, οι καιρικές συνθήκες. Η περίοδος των βροχών και η πυκνή νέφωση στο Ιράν δυσκόλεψαν τη συλλογή πληροφοριών και την ακρίβεια των πληγμάτων.

Τρίτον, είναι θέμα ευελιξίας, καθώς οι εκτοξευτές TEL εδράζονται σε τροποποιημένα εμπορικά φορτηγά, γεγονός που καθιστά την αναπλήρωσή τους εύκολη και οικονομική.

Ανησυχία για την εκεχειρία

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ εκφράζει έντονες ανησυχίες ότι το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων μένει εκτός ατζέντας, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί. Χωρίς την πολεμική εμπλοκή, το Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει το απόθεμά του σε αρκετές χιλιάδες πυραύλους τα επόμενα χρόνια, απειλώντας ευθέως την αεράμυνα της ευρύτερης περιοχής.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το Ιράν απέδειξε ικανότητα προσαρμογής υπό πίεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης στο μέλλον για τον περιορισμό των δυνατοτήτων του.