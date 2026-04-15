Κύπρια Πρέσβης στη Γερμανία: Βαθιά ανησυχητική η κατάσταση στο Σουδάν

Για «βαθιά ανησυχητική» κατάσταση στο Σουδάν και στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ έκανε λόγο η πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία Μαρία Παπακυριακού, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Η πρέσβης ανακοίνωσε επίσης τη δέσμευση της χώρας της για χρηματοδοτική εισφορά 850.000 ευρώ κατά το τρέχον έτος.

Η κυρία Παπακυριακού μίλησε για τη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της εποχής μας» και τόνισε ότι απαιτείται αποφασιστική, συντονισμένη και συνολική απάντηση από τη διεθνή κοινότητα. «Η κλίμακα και η περιπλοκότητα της κρίσης, σε συνδυασμό με τις περιφερειακές προεκτάσεις της, απαιτούν σταθερή διεθνή προσοχή και στρατηγική καλά συντονισμένη αντίδραση», δήλωσε η Κύπρια διπλωμάτης και κάλεσε όλες τις πλευρές «να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες, να τηρήσουν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αμάχων, των κρίσιμων υποδομών και των μελών των ανθρωπιστικών οργανώσεων».

Όπως είπε, το Σουδάν και η ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της εκ περιτροπής προεδρίας που ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της ΕΕ. «Η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στην μετατροπή των πολιτικών προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένη πράξη», πρόσθεσε η κυρία Παπακυριακού και επισήμανε ότι το προηγούμενο έτος σχεδόν το 20% της ανθρωπιστικής βοήθειας της χώρας της κατευθύνθηκε στο Σουδάν και στην περιοχή του Σαχέλ. «Για το τρέχον έτος σκοπεύουμε να αυξήσουμε την συνεισφορά μας σε τουλάχιστον 850.000 ευρώ», δήλωσε.

Χαιρετίζοντας τη διοργάνωση της σημερινής Διάσκεψης, στην τρίτη επέτειο από την έναρξη της εμφύλιας σύγκρουσης στο Σουδάν, η πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησε για «επίκαιρη ευκαιρία» περαιτέρω ενίσχυσης της από κοινού προσέγγισης και του συντονισμού, καθώς και διαβεβαίωσης ότι η συλλογική μας απάντηση παραμένει ανάλογη της έντασης, της περιπλοκότητας και της σοβαρότητας των επικείμενων προκλήσεων, σε μια εποχή διεθνών πιέσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα και τάσης για περικοπές στην χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.