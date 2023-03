Κυκλώνας Μαλάουι: Περισσότεροι από 1.200 οι νεκροί στο Μαλάουι (pics&vid)

Ο αριθμός των νεκρών από τον κυκλώνα Φρέντι, που προκάλεσε στα μέσα Μαρτίου πλημμύρες και εκτεταμένες κατολισθήσεις στη Νότια Αφρική, ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1.200 στο Μαλάουι, ενώ έχουν εξανεμιστεί οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και η αστυνομία.

Ο κυκλώνας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 676 ανθρώπων στο Μαλάουι, επίκεντρο της καταστροφής. Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας διευκρίνισε σήμερα ότι οι πιθανότητες να εντοπιστούν οι 538 αγνοούμενοι, δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα του Φρέντι, είναι μηδαμινές.

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, συνεχίζονται σε κάποιες περιοχές, εξήγησε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Τσαρλς Καλέμπα χθες Τετάρτη, όμως στην Μπλάνταϊρ, που επλήγη ιδιαίτερα από τον κυκλώνα, «η ομάδα μάς ενημέρωσε ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε».

«Με δεδομένο τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσει, οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι είναι μηδαμινές, για τον λόγο αυτό αναμένουμε πότε η αστυνομία θα μας πει ότι μπορούμε να θεωρούμε τους αγνοούμενους νεκρούς», πρόσθεσε.

Είναι νωρίς για να ληφθεί αυτή η απόφαση, διευκρίνισε σήμερα από την πλευρά του ο Χάρι Ναμουάζα, εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Η αστυνομία και ο στρατός συνεχίζουν τις έρευνες. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα έχει έρθει η ώρα να δηλώσουμε ότι οι αγνοούμενοι θεωρούνται νεκροί», πρόσθεσε.

Ο κυκλώνας Φρέντι διένυσε εντυπωσιακή απόσταση περισσότερων από 8.000 χιλιομέτρων από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στον Ινδικό ωκεανό. Ακολούθησε ασυνήθιστη για τους μετεωρολόγους πορεία, πλήττοντας τη Μαδαγασκάρη και τη Μοζαμβίκη για πρώτη φορά στα τέλη Φεβρουαρίου και μετά ξανά τον Μάρτιο, όταν έφτασε και στο Μαλάουι.

Στη Μοζαμβίκη λόγω του κυκλώνα έχασαν τη ζωή τους 165 άνθρωποι, ενώ άλλοι 17 στη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

#Malawi is again being battered by a cyclone/tropical storm. This time it’s #Freddy. People are losing lives, homes, crops and more. Malawi is losing its infrastructure and picking up the cost of the #ClimateCrisis. Harrowing footage from Chiramba. Donate: https://t.co/KSDTMweoXl pic.twitter.com/aVSiG1PIVu