Κυκλώνας Ίαν: Ένας νεκρός στην Φλόριντα

Ο κυκλώνας Ίαν, που έπληξε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη τη Φλόριντα, άφησε πίσω του τουλάχιστον έναν νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε ορισμένες πόλεις, στα νότια.

Το μέγεθος της καταστροφής χαρακτηρίζεται «ιστορικών διαστάσεων» από τους ειδικούς.

Ένας εκπρόσωπος της κομητείας Βολούσια, στην ανατολική ακτή της Φλόριντας, είπε ότι αναφέρθηκε «ο πρώτος θάνατος που συνδέεται με τον Ίαν». Πρόκειται για έναν άνδρα 72 ετών ο οποίος βγήκε από το σπίτι του για να αδειάσει την πισίνα κατά τη διάρκεια της θύελλας, όπως είπε ο Κέβιν Κάπτεν.

Λίγο νωρίτερα, ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις έκανε λόγο για δύο θανάτους ο οποίοι όμως «δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, επειδή δεν γνωρίζουμε αν συνδέονται» με την κακοκαιρία. Δεν διευκρίνισε πού αναφέρθηκαν αυτοί οι δύο θάνατοι και αν σ’ αυτούς περιλαμβάνεται ο 72χρονος από τη Βολούσια.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 20 μεταναστών που επέβαιναν σε ένα πλοιάριο το οποίο βυθίστηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά του αρχιπελάγους των Κις, λίγο έξω από την πορεία που ακολουθούσε ο κυκλώνας.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες πλημμύρες», σχολίασε ο ΝτεΣάντις. «Ορισμένες από τις περιοχές αυτές, το Κέιπ Κόραλ, η πόλη Φορτ Μάιερς, έχουν πραγματικά πλημμυρίσει», συνέχισε.

Here is a time-lapse of the #StormSurge coming in on Sanibel Island, #Florida caught on a live traffic cam. This was only 30mins condensed down, it deteriorated quickly. 😬 #HurricaneIan #Hurricane #Ian pic.twitter.com/JKuNROvMm4