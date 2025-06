Κυβερνοπόλεμος: Ομάδα που συνδέεται με το Ισραήλ επιτέθηκε σε ιρανική τράπεζα

Ημιεπίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν προβλήματα στη λειτουργία της Bank Sepah, μία από τις μεγαλύτερες ιρανικές, κρατικές τράπεζες, έπειτα από ισχυρισμούς ομάδας χάκερ με διασυνδέσεις στο Ισραήλ ότι πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση στην τράπεζα, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, οι πελάτες της Sepah αντιμετώπισαν προβλήματα στην πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ενώ η επίθεση ενδέχεται να επηρεάσει και τα πρατήρια καυσίμων που βασίζονται στην τράπεζα για την επεξεργασία των πληρωμών. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι το πρόβλημα αναμένεται να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ωρών.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο IRNA ότι οι τραπεζικές λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά, χωρίς διακοπές στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ομάδα χάκερ «Gonjeshke Darande» («Αρπακτικό Σπουργίτι»), η οποία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι κατέστρεψε δεδομένα της τράπεζας.

Destruction of the infrastructure of the Islamic Revolutionary Guard Corps “Bank Sepah”

We, “Gonjeshke Darande”, conducted cyberattacks which destroyed the data of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ “Bank Sepah”.



“Bank Sepah” was an institution that circumvented… pic.twitter.com/1r4XyDmXcJ