Κυβέρνηση Τραμπ: Περιορίζει τη διάρκεια χορήγησης βίζας σε φοιτητές και δημοσιογράφους

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να περιορίσει τη διάρκεια χορήγησης βίζας για φοιτητές, επισκέπτες πολιτιστικών ανταλλαγών και δημοσιογράφων, σύμφωνα με μια προτεινόμενη κυβερνητική ρύθμιση που εκδόθηκε την Τετάρτη, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου περιορισμού της νόμιμης μετανάστευσης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ξεκίνησε μια ευρεία καταστολή της μετανάστευσης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο. Η τελευταία αυτή κίνηση θα δημιουργήσει νέα εμπόδια για τους διεθνείς φοιτητές, τους εργαζόμενους σε προγράμματα ανταλλαγής και τους ξένους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για παράταση της διαμονής τους στις ΗΠΑ, αντί να διατηρούν ένα πιο ευέλικτο νομικό καθεστώς.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα δημιουργήσει μια καθορισμένη χρονική περίοδο για τις βίζες F για διεθνείς φοιτητές, τις βίζες J που επιτρέπουν στους επισκέπτες σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών να εργάζονται στις ΗΠΑ και τις βίζες I για μέλη των μέσων ενημέρωσης. Αυτές οι βίζες είναι επί του παρόντος διαθέσιμες για τη διάρκεια του προγράμματος ή της απασχόλησης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, το 2024 υπήρχαν περίπου 1,6 εκατομμύρια διεθνείς φοιτητές με βίζες F στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ χορήγησαν βίζες σε περίπου 355.000 ανθρώπους που συμμετείχαν σε προγράμματα ανταλλαγής και 13.000 μέλη των μέσων ενημέρωσης κατά το οικονομικό έτος 2024, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2023.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε στην προτεινόμενη ρύθμιση ότι η αλλαγή ήταν απαραίτητη για την καλύτερη «παρακολούθηση και εποπτεία» των κατόχων βίζας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις ΗΠΑ.

Θα υπάρχουν 30 ημέρες για να υποβληθούν σχόλια σχετικά με το μέτρο, το οποίο αντικατοπτρίζει μια πρόταση που υποβλήθηκε το 2020 στο τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Η NAFSA, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπροσωπεί διεθνείς εκπαιδευτικούς σε περισσότερα από 4.300 ιδρύματα παγκοσμίως, αντιτάχθηκε στην πρόταση του 2020 και κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να την αποσύρει. Η δημοκρατική κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν την απέσυρε το 2021.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τον έλεγχο της νόμιμης μετανάστευσης, ανακαλώντας τις φοιτητικές βίζες και τις πράσινες κάρτες των φοιτητών πανεπιστημίου λόγω των ιδεολογικών τους απόψεων και αφαιρώντας το νόμιμο καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Σε ένα υπόμνημα της 22ας Αυγούστου, η Υπηρεσία Αμερικανικής Ιθαγένειας και Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τις μακροχρόνιες επισκέψεις στις γειτονιές των αιτούντων ιθαγένεια για να πραγματοποιήσει ελέγχους.