Κρίση στη Μέση Ανατολή: Το αδιέξοδο των συνομιλιών και οι επόμενες κινήσεις

Με φόντο την τελευταία κλιμάκωση στο βόρειο μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ και το διάγγελμα του επικεφαλής των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα που ακολούθησε το απόγευμα της Κυριακής, το Ιράν επανέρχεται με νέες απειλές και η πιθανότητα μίας ολοκληρωτικής σύγκρουσης δεν φαίνεται διόλου απίθανη.

Παράλληλα, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις των μεσολαβητών, οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο έληξαν χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αν και διπλωματικές πηγές σχολίαζαν πως καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή δε θεωρείται απίθανο στο μέλλον να υπάρξει μια δεύτερη φάση αντιποίνων στην οποία είτε θα κινητοποιηθούν οι Χούθι οι οποίοι επίσης έχουν προειδοποιήσει για αντίποινα, είτε το Ιράν, την ώρα μάλιστα που οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία βρίσκονται σε νέο αδιέξοδο.

Εν τω μεταξύ, σήμερα (26/8) οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αξιολογούν ότι η απειλή επίθεσης εναντίον του Ισραήλ από το Ιράν και τους «δορυφόρους» του εξακολουθεί να υφίσταται.

«Θα σας υπεδείκνυα ορισμένα από τα δημόσια σχόλια που έχουν γίνει από Ιρανούς ηγέτες και άλλους... Συνεχίζουμε να εκτιμούμε ότι υπάρχει κίνδυνος επίθεσης», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας του Πενταγώνου, στρατηγός Πάτρικ Ράιντερ.

Μετά τις απειλές εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, πριν από λίγο, σε απειλές σε βάρος του Ισραήλ προχώρησε και ο επικεφαλής του στρατού του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκερί, διαμηνύοντας ότι «η εκδίκηση για τον Ισμαήλ Χανίγια είναι σίγουρη».

Την είδηση μετέδωσε το δίκτυο Al-Alam News Network σήμερα αναφέροντας παράλληλα ότι o Μπαγκερί προειδοποίησε ότι «η ίδια η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποφασίζει πότε θα εκδικηθεί».

Στο διάγγελμά του χθες ο Νασράλα ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ μπόρεσε να πραγματοποιήσει την επίθεσή της «όπως είχε προγραμματιστεί», θέλοντας να διαψεύσει τις δηλώσεις των IDF ότι τα προληπτικά τους πλήγματα σταμάτησαν μια ευρύτερη επίθεση.

Hezbollah secretary-general Hassan Nasrallah has been speaking about the cross-border attacks overnight. He said Hezbollah has no intention of using precision missiles today, but may use them in the near future. https://t.co/uyfbjYJn88 📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/jf2HUtb830

Τόνισε δε πως η τρομοκρατική οργάνωση αποφάσισε να μην απαντήσει στον θάνατο του ανώτατου διοικητή της από το Ισραήλ με στόχο μη στρατιωτικές περιοχές ή υποδομές και αντ' αυτού αποφάσισε να στοχεύσει στρατιωτικές τοποθεσίες κοντά στο Τελ Αβίβ, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης στρατιωτικών πληροφοριών όπου λειτουργεί η ισραηλινή μονάδα παρακολούθησης.

«Ο βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν η βάση του Γκλιλότ η μεγαλύτερη ισραηλινή βάση πληροφοριών του στρατού, 110 χλμ. από τα σύνορα», δήλωσε ο Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του ομιλίας.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ αρνήθηκε τους «ψευδείς ισχυρισμούς» του Ισραήλ ότι ο στρατός του κατέστρεψε σήμερα «χιλιάδες ράμπες εκτόξευσης ρουκετών στον Λίβανο και αναχαίτισε χιλιάδες ρουκέτες»

«Οι δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η αντίσταση επρόκειτο να εκτοξεύσει 8.000 ή 6.000 ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι (το Ισραήλ, σ.σ.) το απέτρεψε, είναι ψευδείς ισχυρισμοί", δήλωσε, προσθέτοντας ότι μόνο «δεκάδες ράμπες καταστράφηκαν».

Ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει ανοικτό ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου βίας και επιθέσεων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «Η στρατιωτική μας επιχείρηση ολοκληρώθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, με ακρίβεια. Θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της σημερινής επιχείρησης, αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, θα απαντήσουμε και άλλη φορά».

Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ, αντανακλούν τη δυσκολία της θέσης του Ιράν. Σύμφωνα με ανάλυση του Economist, θα μπορούσε να προβεί σε άμεσα αντίποινα, ωστόσο φαίνεται ότι υπολόγισε στις δυνάμεις του Ισραήλ και οποιαδήποτε επίθεση θα καταπνίγονταν από το Ισραήλ όπως κι έγινε.

Μια επανάληψη αυτού του τύπου θα μπορούσε να καταδείξει την αναποτελεσματικότητα του Ιράν, όχι την οργή του. Διαφαίνεται έτσι Ιράν και Ισραήλ προσπαθούν να αποφύγουν το είδος της στρατιωτικής δράσης που θα οδηγούσε σε μια πιο γενικευμένη σύγκρουση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το χτύπημα του Ισραήλ «δεν είναι το τέλος», αλλά οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ήταν πρόθυμοι να τονίσουν ότι δεν ενδιαφέρονται για περαιτέρω κλιμάκωση, τονίζει το δημοσίευμα.

Αφού πειραματίστηκε ανεπιτυχώς με μια άμεση επίθεση τον Απρίλιο, ίσως το Ιράν έχει επιστρέψει στην προηγούμενη στρατηγική του να πολεμά το Ισραήλ μέσω πληρεξουσίων όπως η Χεζμπολάχ , εκτιμά ο Economist. Αν αυτό ισχύει, μπορεί να είναι μια αναπάντεχη νίκη για τη σχετικά μετριοπαθή γραμμή του νέου προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έναντι των σκληροπυρηνικών στρατηγών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι προέτρεψαν σε δραστικά αντίποινα.

Στο Ισραήλ μάλιστα εκτιμούν ότι μπορεί ο κύκλος της υψηλής έντασης επίθεσης της Χεζμπολάχ να έκλεισε χθες, αλλά μια νέα φάση μαζικών επιθέσεων ακόμα και από τους Χούθι της Υεμένης, θέτει σε ετοιμότητα τη χώρα.

A ceasefire in Gaza might well fail to defuse the bigger conflict between Israel and Iran and its proxies. The optimistic view is that the entire region might step back from the brink. Yet there are many unknowns https://t.co/jcgpcOKEZ2 👇