To Κρεμλίνο παραδέχεται λάθη στην επιστράτευση

Το Κρεμλίνο αναγκάστηκε σήμερα να παραδεχθεί ότι έχουν γίνει λάθη στη διαδικασία της επιστράτευσης, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για κλείσιμο των συνόρων εν μέσω μαζικής εξόδου ανδρών σε ηλικία επιστράτευσης και ακραίως αντιδράσεων που σε κάποιες περιπτώσεις λαμβάνουν εξτρεμιστικό χαρακτήρα.

Ένοπλες επιθέσεις σε στρατολογικά γραφεία, απόπειρες αυτοπυρπόλησης...Στη Ρωσία οι άνδρες που καλούνται να επιστρατευτούν για να πολεμήσουν στο μέτωπο της Ουκρανίας καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες για να αποφύγουν μια τέτοια εξέλιξη, προτιμώντας τη φυλακή ακόμα και το θάνατο.

Σήμερα, νεαρός άνδρας συνελήφθη επειδή άνοιξε πυρ σε γραφείο στρατολόγησης στην επαρχία Ιρκτσούκ της Ρωσίας.

Ο άνδρας, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται να συστήνεται στους αστυνομικούς ως Ρουσλάν Ζινίν, 25 ετών, άρχισε να πυροβολεί στο γραφείο του Ούστ- Ιλίμσκ. Άλλο βίντεο τον δείχνει να πυροβολεί τουλάχιστον μία φορά μες στην υπηρεσίας.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκτσούκ, Ίγκορ Κομπζεφ, σε ανάρτηση του στο Telegram, ανέφερε ότι ο επικεφαλής του γραφείου στρατολόγησης ήταν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και ότι ο συλληφθείς «θα τιμωρηθεί οπωσδήποτε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δράστης φέρεται να είχε στρατολογηθεί και να προτίμησε να καταλήξει στη φυλακή αντί να πάει στον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, τοπικά μέσα ανάφεραν ότι άνδρας προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί σε σταθμό λεωφορείων στην πόλη Ριαζάν, 80 χλμ νότια της Μόσχας, φωνάζοντας ότι δεν ήθελε να πάει να πολεμήσει στην Ουκρανία. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

In Russian Federation, the man has set himself on fire to avoid being mobilized.



The incident occurred at the bus station in Ryazan pic.twitter.com/V6MU9XoLPz — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 26, 2022

Μια σειρά από γραφεία στρατολόγησης έχουν δεχθεί επιθέσεις από τη μέρα που ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωση τη μερική κινητοποίηση.

An arson took place at the military registration and enlistment office in #Uryupinsk.



The arsonist was detained, propaganda channels reported. It turned out to be #Russian nationalist Mikhail Filatov. According to him, he wanted to show his attitude to the war. pic.twitter.com/7Q4stZdycy — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Οι διαδηλώσεις δε συνεχίστηκαν και το σαββατοκύριακο σε Νταγκεστάν και Γιακούτια, περιοχές από τις οποίες έχουν ήδη αντληθεί πολλοί μεγάλοι αριθμοί ανδρών για το ουκρανικό μέτωπο. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info τουλάχιστον 101 άνθρωποι συνελήφθησαν την Κυριακή στο Νταγκεστάν, μια πρωτοφανής εξέλιξη σε μια περιοχή του Βόρειου Καυκάσου που είναι από τις πιο αυστηρά ελεγχόμενες από τις ρωσικές αρχές.

Εκτός από τις διαδηλώσεις και τις ακραίες αντιδράσεις, συνεχίζεται η φυγή Ρώσων και από τα σύνορα με τις γειτονικές χώρες. Είναι τόσο μεγάλης έκτασης το φαινόμενο που βουλευτής φέρεται να δήλωσε ότι οι άνδρες που είναι σε ηλικία να επιστρατευτούν δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα εξόδου από τη χώρα. « Θα πρέπει να απαγορεύεται το ταξίδι στο εξωτερικό σε όποιον είναι σε ηλικία επιστράτευσης», δήλωσε ο Σεργκέι Τσεκόφ, μέλος της άνω Βουλής.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για κλείσιμο συνόρων και ότι τα λάθη που έχουν γίνει στην επιστράτευση θα διορθωθούν.

Χθες, Κυριακή, η Νόβαγια Γκαζέτα ανέφερε στον ιστότοπό της πως 261.000 άνδρες έχουν φύγει από τη χώρα αφότου ανακοινώθηκε η μερική επιστράτευση, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή στην προεδρική διοίκηση της Ρωσίας.

Ο δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Πάβελ Τσίκοφ δήλωσε πως οι συνοριοφρουροί στο μοναδικό εν λειτουργία σημείο διέλευσης της Ρωσίας με τη Γεωργία σταμάτησαν κάποιους ανθρώπους από την έξοδο, επικαλούμενοι τον νόμο για την επιστράτευση, Ο τοπικός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε την Κυριακή πως υπήρχε ουρά 2.300 αυτοκινήτων στο σημείο διέλευσης Verkhny Lars.

