Κρεμλίνο: Ο Πούτιν μπορεί να μιλήσει εντός της ημέρας για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αν του ζητηθεί, να μιλήσει για την Ουκρανία την Πέμπτη (13/03) σε συνέντευξη Τύπου, μετά τις συνομιλίες με τη Λευκορωσία, εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συγκεκριμένα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι Πούτιν έχει προγραμματιστεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον σύμμαχό του, πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις ερωτήσεις που θα θέσουν οι δημοσιογράφοι», είπε ο Πεσκόφ στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, όταν ρωτήθηκε αν οι Πούτιν και Λουκασένκο θα σχολιάσουν και θέματα πέραν των διμερών σχέσεων, όπως το ουκρανικό, μετά τις τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 11 Μαρτίου, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συναντήθηκαν στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν μετά τις συνομιλίες σημειώνεται ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για μια 30ήμερη εκεχειρία και για την υπογραφή συμφωνίας για τις σπάνιες γαίες με την Ουάσιγκτον. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να ξαναρχίσουν αμέσως την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Τη συγιμή που στη Μόσχα αναμένουν τις επόμενες ώρες την άφιξη Αμερικανών αξιωματούχων, που θα την ενημερώσουν για το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στην Τζέντα, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους εταίρους της χώρας του να διασφαλίσουν ότι ο Πούτιν δεν θα τους «εξαπατήσει» αναφορικά με την πρόταση εκεχειρίας.

We must move toward peace, toward security guarantees, and we need to free our people. We are determined to work as quickly as possible with our partners.



The key factor is our partners’ ability to ensure Russia’s readiness not to deceive but to genuinely end the war. Because… pic.twitter.com/VUkrTS1VyF