Κρεμλίνο: Νέες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο νέος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όμως δεν επιβεβαίωσε τον τόπο διεξαγωγής του.

«Υπάρχει συμφωνία για να πραγματοποιηθεί, πράγματι, την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο και τις ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίου, Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα έχουν πει στο Reuters ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν μια τριήμερη συνάντηση τη Δευτέρα στο Μαϊάμι.

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών είχαν διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συζητούν για διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα ελπίζει ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί, αλλά δήλωσε πως είναι απίθανο τέτοιες συνομιλίες να προχωρήσουν πέραν της συζήτησης πριν από τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανίας.

Εξάλλου το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την κατηγορία της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έπληξε το ουκρανικό τμήμα του σοβιετικής κατασκευής πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα και σταμάτησε τις ροές προς την ανατολική Ευρώπη.

«Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ και παρέπεμψε μια ερώτηση για το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.

Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι, ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι άλλων στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσι Κουλέμπα.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών του λιμανιού και του σιδηροδρομικού δικτύου», ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία πρόσθεσε ότι επίθεση δέχθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο και στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της χώρας τους με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό στο Κίεβο, αλλά και στις πόλεις Ντνίπρο και Οδησσό.

Στο μεταξύ, στη Ρωσία ουκρανικά drones έπληξαν σπίτια και βιομηχανικές υποδομές στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ειδικότερα, ο Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε στο Telegram ότι πολλά σπίτια και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές στην πόλη Βόλγκογκραντ και γειτονικές περιοχές, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, drones έπληξαν βιομηχανικές επιχειρήσεις στην πόλη και την περιφέρεια, αν και δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το διυλιστήριο πετρελαίου που βρίσκεται στην Βόλγκογκραντ και ανήκει στην εταιρεία Lukoil ανέστειλε τις δραστηριότητές του προχθές, Τετάρτη, αφού ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones.