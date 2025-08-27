Κρεμλίνο: Δεν θα αποδεχτούμε ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία

Στην καθημερινή ενημέρωση των συντακτών, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία είναι «πολύ σημαντικές» και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Μόσχα εξέφρασε αρνητική άποψη για τις ευρωπαϊκές προτάσεις για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και επανέλαβε την πάγια θέση της Ρωσίας ότι δεν πρέπει να αναπτυχθούν στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Σχετικά με τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με την Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι τέτοιες συναντήσεις πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες για να είναι αποτελεσματικές.

Μετά από αναφορές ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας στόχευσαν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα χτυπά μόνο στρατιωτικούς και στρατιωτικά συνδεδεμένους στόχους.