Κρεμλίνο: Ακόμη και μέσα στην ημέρα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να συζητήσει το ζήτημα της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και εντός της ημέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την άφιξη αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Ρωσία, η οποία φέρει πρόταση για 30ήμερη εκεχειρία.

Παράλληλα, η ρωσική ηγεσία προανήγγειλε διεθνή τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Πούτιν, ενώ έγινε γνωστή η συνομιλία του ανώτατου συμβούλου του, Γιούρι Ουζάκοφ, με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουολτς.

Παραμένει ασαφές αν ο Πούτιν θα δεχτεί τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι παράνομες και πρέπει να καταργηθούν άμεσα.

Ταυτόχρονα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνθηκε στην Ευρώπη, προειδοποιώντας πως η σχεδιαζόμενη αύξηση των αμυντικών δαπανών για την Ουκρανία ισοδυναμεί με πολεμική ενέργεια. Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχάροβα, η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην περιοχή αποτελεί άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση, γεγονός που θα προκαλέσει ανάλογη ρωσική αντίδραση.

Το Κρεμλίνο ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει την ύπαρξη καταλόγου αιτημάτων στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ το Reuters και η Washington Post δημοσιεύουν λεπτομέρειες για «απόρρητα έγγραφα» σχετικά με τις ρωσικές θέσεις.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Ρωσία απαντά και στο ερώτημα για την πρόσφατη εμφάνιση του Πούτιν με στρατιωτική περιβολή στην περιφέρεια Κουρσκ. «Το θεώρησε αναγκαίο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους τη μεγαλύτερη πόλη του δυτικού μετώπου.

🇷🇺🇺🇦 Russian President Vladimir #Putin has visited #Russia 's #Kursk region for the first time since #Ukraine captured part of it last year. 🪖 Appearing on Russian state television dressed in a pixilated military uniform, Putin visited a control centre used by Russian troops pic.twitter.com/MncDazcThd

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο, ωστόσο προειδοποιεί για καταστροφικές κυρώσεις, αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο. «Ελπίζουμε ότι οι Ρώσοι θα πουν ναι στην ειρήνη. Η μπάλα είναι στο δικό τους γήπεδο», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ έχει καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες σε νέα σύνοδο του συνασπισμού των προθύμων το Σάββατο, προκειμένου να εξεταστούν τα βήματα που έγιναν και τι ρόλο θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον 20 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ειρηνευτική δύναμη, αν και όχι απαραίτητα με στρατιώτες.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε το ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αν του ζητηθεί, να μιλήσει για την Ουκρανία την Πέμπτη (13/03) σε συνέντευξη Τύπου, μετά τις συνομιλίες με τη Λευκορωσία.

Συγκεκριμένα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι Πούτιν έχει προγραμματιστεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον σύμμαχό του, πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις ερωτήσεις που θα θέσουν οι δημοσιογράφοι», είπε ο Πεσκόφ στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, όταν ρωτήθηκε αν οι Πούτιν και Λουκασένκο θα σχολιάσουν και θέματα πέραν των διμερών σχέσεων, όπως το ουκρανικό, μετά τις τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 11 Μαρτίου, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συναντήθηκαν στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν μετά τις συνομιλίες σημειώνεται ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για μια 30ήμερη εκεχειρία και για την υπογραφή συμφωνίας για τις σπάνιες γαίες με την Ουάσιγκτον. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να ξαναρχίσουν αμέσως την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Τη συγιμή που στη Μόσχα αναμένουν τις επόμενες ώρες την άφιξη Αμερικανών αξιωματούχων, που θα την ενημερώσουν για το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στην Τζέντα, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους εταίρους της χώρας του να διασφαλίσουν ότι ο Πούτιν δεν θα τους «εξαπατήσει» αναφορικά με την πρόταση εκεχειρίας.

We must move toward peace, toward security guarantees, and we need to free our people. We are determined to work as quickly as possible with our partners.



The key factor is our partners’ ability to ensure Russia’s readiness not to deceive but to genuinely end the war. Because… pic.twitter.com/VUkrTS1VyF