Κρατήστε την ΕΕ στο νου σας ως άστρο που μας δείχνει το δρόμο

H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει πηγή ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης», αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Μάριο Ντράγκι, προτρέποντάς τους να την κρατήσουν «στον νου τους σαν άστρο που μας δείχνει τον δρόμο, κυρίως σε αυτούς τους ταραγμένου καιρούς».

Από πλευράς τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συγκεντρωμένοι στις Βρυξέλλες, αποχαιρέτησαν τον Μάριο Ντράγκι, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε ο Σαρλ Μισέλ, στο οποίο λέει «ευχαριστούμε Μάριο. Σου ευχόμαστε το καλύτερο για το μέλλον, όποιο κι αν είναι το κόστος»



We wish you the very best for the future.



«Όποιο κι αν είναι το κόστος»...είναι φόρος τιμής στον Μάριο Ντράγκι, τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δεσμεύθηκε λέγοντας αυτήν τη φράση ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπισθεί το ευρώ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.