Κουλέμπα: Στην Πολωνία οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες για την έκρηξη

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες εργάζονται ήδη στο σημείο που είναι στα σύνορα με την Πολωνία, όπου ένας πύραυλος σκότωσε δύο ανθρώπους, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Χαρακτηριστικά, έγραψε στο Twitter ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει την «ανοιχτή και εποικοδομητική» συνεργασία με την Πολωνία για το περιστατικό της Τρίτης, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Η Βαρσοβία και οι δυτικοί σύμμαχοί της λένε ότι στοιχεία από τη σκηνή καταδεικνύουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ουκρανικό πύραυλο αεράμυνας που βγήκε εκτός τροχιάς καταδιώκοντας έναν ρωσικό πύραυλο.

Το Κίεβο το αρνείται πάντως, λέγοντας ότι έχει στοιχεία για «ρωσικό ίχνος» στην έκρηξη.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.