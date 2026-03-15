Κουβέιτ: Επίθεση από ιρανικά drones σε στρατιωτική βάση Ιταλίας - ΗΠΑ

Στόχος επίθεσης από ιρανικά drones έγινε η στρατιωτική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, η οποία αποτελεί στρατηγικό σημείο φιλοξενίας αμερικανικών και ιταλικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Αρχηγό του Ιταλικού Γενικού Επιτελείου Άμυνας, Λουτσιάνο Πορτολάνο, οι Ιταλοί στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο είναι όλοι καλά στην υγεία τους, καθώς είχαν προλάβει να μεταφερθούν εγκαίρως σε καταφύγια.

Παρά την απουσία τραυματισμών, η επίθεση προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της δύναμης, καθώς τα drones κατέστρεψαν ένα ιταλικό τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος (UAV).

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος κρινόταν ως ουσιώδες για τη διεξαγωγή των ιταλικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.