Κόσοβο: Αναζωπυρώνει την ένταση η σύλληψη ενός Σέρβου (vid)

Ένταση προκαλεί στο βόρειο Κόσοβο η σύλληψη, σήμερα, Τρίτη, ενός Σέρβου ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τα επεισόδια της 29ης Μαΐου στην πόλη Ζβέτσαν όταν συγκρούστηκαν Σέρβοι διαδηλωτές με την δύναμη της KFOR. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών του Κοσόβου Τζελάλ Σβετσλία συνελήφθη ο αρχηγός της οργάνωσης «Πολιτική Προστασία» ο οποίος φέρεται ότι υποκίνησε και οργάνωσε τις επιθέσεις κατά των μελών της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης και των αστυνομικών.

«Η εποχή των εγκληματικών συμμοριών στα βόρεια της χώρας μας έχει τελειώσει. Όλα τα άτομα ή οι εγκληματικές ομάδες που παραβίασαν την ασφάλεια και τη συνταγματική τάξη της Δημοκρατίας του Κοσόβου θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη» αναφέρει στην δήλωση του ο Τζελάλ Σβετσλία.

Όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ η σύλληψη έγινε μέσα σε κατάστημα στην βόρεια Μιτρόβοτσα από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας του Κοσόβου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να απωθήσει ομάδα Σέρβων που προσπαθούσε να εμποδίσει την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων. Οι σειρήνες στην Βόρεια Μιτρόβιτσα ήχησαν και εκατοντάδες Σέρβοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο κέντρο της πόλης.

New aggravation in Kosovo: “special forces” raided North Mitrovica



In the northern part of Kosovska Mitrovica, special forces in civilian clothes carried out an operation to detain passers-by.



They used tear gas and randomly sprayed it into the crowd. pic.twitter.com/f2dPPJNcro